HOME NEWS NEWS

Antusiasme Warga Borong Beras Murah Kartini Perindo Kota Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |16:46 WIB
MALANG - Kartini Perindo Kota Malang mengadakan pasar sembako murah. Tercatat ada 100 paket sembako murah yang didistribusikan oleh Kartini Perindo Kota Malang, pada Sabtu (18/11/2023).

Tampak antusias warga dari Jalan Cakalang, RW 9 Blimbing, Kota Malang dari 100 paket sembako beras yang dijual ke warga. Paket beras itu dijual seharga Rp 50 ribu saja, yang membuat berdatangan ke lokasi pasar murah.

Ketua Kartini Perindo Kota Malang Yulia Rahmawati menuturkan, kawasan Jalan Cakalang, Blimbing, Kota Malang, dipilih setelah pihaknya melakukan survei di beberapa lokasi di Kota Malang. Lokasi tersebut muncul karena banyaknya warga yang membutuhkan.

"Ini lokasinya kan kita survei dulu, kita survei, kita survei, ternyata mendapatkan warga yang antusias, karena di sekitar sana memang banyak warga yang membutuhkan, kupon dibagikan ke warga yang membutuhkan," ucap Yulia Rahmawati.

Bahkan antusiasme yang tinggi membuat 100 paket beras yang dialokasikan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu habis dalam waktu tak kurang satu jam saja.

"Saya juga nggak nyangka, mungkin karena kondisi kebutuhan pokok seperti beras juga kan naik, sehingga membuat mereka antusias. Jadi mereka antusias dengan harga segitu, biasanya beli 70 ribu, ini cuma 50 ribu," tuturnya.

