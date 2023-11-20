Targetkan 1 Fraksi DPRD Parepare, DPW Perindo Sulsel Panaskan Mesin Partai

PAREPARE - Mesin politik jelang Pemilu 2024 terus dipanaskan Partai Perindo. Hal itu yang dilakukan oleh DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan, lewat rapat koordinasi sekaligus konsolidasi.

Konsolidasi digelar DPW dan DPD Partai Perindo untuk memaksimalkan perolehan suara pada Pemilu 2024.

Partai Perindo partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu itu memang terus gencar melakukan persiapan untuk memenangkan Pemilu 2024.

“Berharap dari 4 dapil harus mampu meraih target 1 fraksi di Kota Parepare, dan Pemilu lalu sudah ada 1 mudah-mudahan ke dapan lebih baik lagi,” ujar Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan Sanusi Ramadan.

Sanusi mengatakan, rapat koordinasi pemenangan untuk menyiapkan menghadapi Pemilu serta memaksimalkan saksi di TPS nanti. Rapat ini dihadiri seluruh kader serta calon legislatif Partai Perindo Pparepare yang siap bertarung merebut kursi di empat daerah pemilhan (dapil).

Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Ganjar Pranowo itu siap merapatkan koordinasi antar para Caleg agar dapat saling terkoordinasi untuk memenangkan Pemilu nanti.