Mantapkan Strategi Pemenangan Pemilu 2024, DPW Partai Perindo Kalsel Gelar Rakor

BANJAR – DPW Partai Perindo Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi di salah satu hotel di Banjar, Kalsel, Senin (20/11/2023) siang. Rapat koordinasi untuk pembekalan para calon anggota legislatif ini juga untuk membahas strategi pemenang menghadapi Pemilu 2024.

Pembekalan ini dilakukan untuk memantapkan strategi pemenangan caleg Perindo. Selain itu, rakor ini juga bertujuan menyamakan persepsi dan memperkokoh kesolidan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sekretaris DPW Perindo Kalsel, Mimin juga memberikan pembekalan kepada seluruh caleg meliputi orientasi hasil dan pemetaan pileg, pengenalan surat suara, memahami perhitungan perolehan suara dengan sistem sainte lague, dan teknis rekrutmen saksi.

“Hari ini kami melaksanakan pembekalan pemenangan caleg di tingkat DPR RI, DPRD Kalsel serta dapil tandemnya provinsi kabupaten/kota. Jadi kami menyiapkan segala hal yang perlu terutama seperti masalah teknis,” tutur Mimin.