Pikap dan Truk Tabrakan di Ogan Ilir, 2 Tewas

OGAN ILIR - Kecelakaan maut melibatkan mobil pikap L300 dengan nomor polisi (nopol) BG 8024 IF dan truk colt diesel dengan nopol 8484 TB terjadi di Jalinsum Palembang-Indralaya, tepatnya di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel).

Kasat Lantas Polres Ogan Ilir, AKP Nofrizal mengatakan, akibat kecelakaan maut tersebut, dua orang meninggal dua, yaitu Mulyono, selaku penumpang pikap L300 dan Rahmat Amin, selaku pengemudi mobil pikap.

"Untuk korban Rahmat Amin meninggal saat menuju rumah sakit, sedangkan Mulyono meninggal usai menjalani perawatan di RS BARI Palembang," ujar Nofrizal, Senin (20/11/2023).

Nofrizal menyebut, kecelakaan berawal saat mobil pikap melaju dari arah Indralaya menuju Kota Palembang. Saat di TKP, diduga pengemudi mobil pikap mengantuk sehingga melaju ke kanan jalur dan menabrak pohon yang ada di median jalan.

"Kendaraan pikap tersebut terus melaju melewati median jalan dan masuk jalur berlawanan dari arah Palembang," ucap Nofrizal.