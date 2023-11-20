Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pikap dan Truk Tabrakan di Ogan Ilir, 2 Tewas

Dede Febriansyah , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |17:05 WIB
Pikap dan Truk Tabrakan di Ogan Ilir, 2 Tewas
Truk dan pikap tabrakan di Ogan Ilir. (Ist)
A
A
A

 

OGAN ILIR - Kecelakaan maut melibatkan mobil pikap L300 dengan nomor polisi (nopol) BG 8024 IF dan truk colt diesel dengan nopol 8484 TB terjadi di Jalinsum Palembang-Indralaya, tepatnya di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel).

Kasat Lantas Polres Ogan Ilir, AKP Nofrizal mengatakan, akibat kecelakaan maut tersebut, dua orang meninggal dua, yaitu Mulyono, selaku penumpang pikap L300 dan Rahmat Amin, selaku pengemudi mobil pikap.

"Untuk korban Rahmat Amin meninggal saat menuju rumah sakit, sedangkan Mulyono meninggal usai menjalani perawatan di RS BARI Palembang," ujar Nofrizal, Senin (20/11/2023).

Nofrizal menyebut, kecelakaan berawal saat mobil pikap melaju dari arah Indralaya menuju Kota Palembang. Saat di TKP, diduga pengemudi mobil pikap mengantuk sehingga melaju ke kanan jalur dan menabrak pohon yang ada di median jalan.

"Kendaraan pikap tersebut terus melaju melewati median jalan dan masuk jalur berlawanan dari arah Palembang," ucap Nofrizal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement