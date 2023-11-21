Daftar Pemimpin Hizbullah

BEIRUT - Hizbullah, yang dikenal juga sebagai Partai Allah atau Partai Tuhan dalam bahasa Indonesia, adalah sebuah organisasi politik dan paramiliter yang berasal dari kelompok Syiah.

Hizbullah didirikan oleh sejumlah Ulama Syiah di Lebanon dengan maksud menggusur keberadaan Israel dan mendirikan republik Islam di wilayah tersebut.

Organisasi ini didirikan pada 1982 dan bermarkas di Lembah Biqāʿ, Lebanon selatan, serta Beirut selatan.

Hizbullah secara rutin terlibat dalam konflik dengan Israel dan menentang pengaruh Barat di Lebanon.

Dilansir dari beberapa sumber, inilah daftar para pemimpin Hizbullah.

Subhi al-Tufayli

Subhi al-Tufayli adalah seorang ulama dan politikus Syiah asal Lebanon yang lahir pada 1948.

Ia adalah pendiri kelompok militan Hizbullah pada 1982 dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal pertama dari 1989 hingga 1991.

Meskipun usianya relatif muda, Tufayli berhasil memperoleh popularitas di antara komunitas Syiah Lebanon, dianggap sebagai ulama Syiah paling berpengetahuan di wilayah Lembah Beqaa.

Al-Tufayli adalah seorang Islamis Syiah, namun ia secara signifikan menyuarakan kritik terhadap Iran dan kepemimpinan Hizbullah saat ini.

Perpecahan antara Al-Tufayli dan Hizbullah muncul pada 1990-an setelah kematian salah satu pendirinya, Abbas al-Musawi.

Pada masa itu, faksi yang didukung oleh Iran di bawah pimpinan Hassan Nasrallah mulai mendominasi.

Perselisihan utama timbul terkait pandangan Al-Tufayli yang mendorong untuk menghindari terlibat dalam politik Lebanon dan sebaliknya fokus pada perlawanan bersenjata melawan Israel. Pandangan ini dianggap remeh oleh faksi Nasrallah.

Setelah terjadinya konfrontasi kekerasan antara pengikut Al-Tufayli dan anggota Hizbullah, pada 1998, ia diusir dari Hizbullah.