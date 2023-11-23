Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Duh! Bapak-Bapak di Bengkulu Tertangkap CCTV Curi Celana Dalam Anak Kos

Endro Dwirawan , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |14:58 WIB
Duh! Bapak-Bapak di Bengkulu Tertangkap CCTV Curi Celana Dalam Anak Kos
Bapak-bapak tertangkap CCTV curi celana dalam anak kos/Foto: Endro
A
A
A

 

BENGKULU - Seorang bapak-bapak di Kota Bengkulu terekam kamera CCTV tengah mencuri pakaian dalam wanita di indekos khusus putri. Pemilik kos sengaja memasang kamera CCTV lanhtaran aksi pencurian pakaian dalam ini telah berulang kali terjadi dan dikeluhkan penghuni kos.

Tampak dalam rekaman tersebut pelaku yang mengenakan kaos berwarna putih dan celana pendek dengan santainya masuk ke halaman indekos dan langsung menuju jemuran pakaian.

 BACA JUGA:

Tak lama berselang, pelaku mengambil selembar pakaian dalam wanita berwarna biru dan memasukkan ke celananya lalu bergegas pergi.

Menurut pemilik kos, aksi pencurian pakaian dalam wanita tersebut terjadi sekitar pukul 10 malam. Pencurian pakaian dalam di indekos miliknya bukan kali pertama terjadi, namun sudah 9 kali terjadi.

 BACA JUGA:

"Anak kos sering mengeluh pakaian dalamnya hilang," kata Pemilik Kosm Eko Prasetya, Kamis (23/11/2023).

Karena dikeluhkan oleh penghuni kos, maka pemilik kos berinisiatif memasang kamera CCTV dan baru kali ini pelakunya diketahui, dan diduga orang yang sama melakukan pencurian selama ini. Namun, dari ciri-cirinya pelaku bukan warga sekitar lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement