Duh! Bapak-Bapak di Bengkulu Tertangkap CCTV Curi Celana Dalam Anak Kos

BENGKULU - Seorang bapak-bapak di Kota Bengkulu terekam kamera CCTV tengah mencuri pakaian dalam wanita di indekos khusus putri. Pemilik kos sengaja memasang kamera CCTV lanhtaran aksi pencurian pakaian dalam ini telah berulang kali terjadi dan dikeluhkan penghuni kos.

Tampak dalam rekaman tersebut pelaku yang mengenakan kaos berwarna putih dan celana pendek dengan santainya masuk ke halaman indekos dan langsung menuju jemuran pakaian.

Tak lama berselang, pelaku mengambil selembar pakaian dalam wanita berwarna biru dan memasukkan ke celananya lalu bergegas pergi.

Menurut pemilik kos, aksi pencurian pakaian dalam wanita tersebut terjadi sekitar pukul 10 malam. Pencurian pakaian dalam di indekos miliknya bukan kali pertama terjadi, namun sudah 9 kali terjadi.

"Anak kos sering mengeluh pakaian dalamnya hilang," kata Pemilik Kosm Eko Prasetya, Kamis (23/11/2023).

Karena dikeluhkan oleh penghuni kos, maka pemilik kos berinisiatif memasang kamera CCTV dan baru kali ini pelakunya diketahui, dan diduga orang yang sama melakukan pencurian selama ini. Namun, dari ciri-cirinya pelaku bukan warga sekitar lokasi.