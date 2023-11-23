Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral! Pria Berjaket Ojol Paksa Balita Pegang Alat Kelaminnya

Nursyafei , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |20:42 WIB
Viral! Pria Berjaket Ojol Paksa Balita Pegang Alat Kelaminnya
Balita dipaksa pegang alat kelamin predator seks anak di Surabaya (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

SURABAYA - Predator seksual bergentayangan di Kota Surabaya. Kali ini, seorang balita terekam kamera saat menjadi objek pelecehan seksual oleh seorang pria di dekat rumahnya, di kawasan Jalan Wonosari Lor, Kecamatan Semampir, Surabaya.

Pelaku yang mengenakan jaket ojek online (ojol) tersebut, memaksa bocah berusia empat tahun untuk memegang alat kelaminnya di siang bolong.

Aksi bejat itu terekam dalam sebuah video dan menjadi viral di media sosial. Perekam yang masih remaja memberanikan diri merekam aksi bejat pelaku dari lantai dua rumahnya.

Pelaku terekam kamera saat memaksa balita untuk memegang alat viralnya.

Paman korban, Samsul Arifin mengatakan kejadian itu terjadi pada Rabu 22 November 2023, sekira pukul 14.00 WIB, saat kondisi kampungnya sepi.

Pada saat kejadian keponakannya sedang main di depan rumah bersama adiknya, lalu datang pelaku dan berhenti lalu memanggil korban berinisial AR, yang masih berusia empat tahun.

Setelah itu, pelaku meminta korban untuk diam kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dan meminta korban untuk memegangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074/viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186764/bencana_alam-pfY6_large.jpg
Viral Flyer PSI Gelar Fun Walk saat Bencana di Sumatera, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186716/viral-89IX_large.jpg
Viral Kayu Gelondongan Terseret Banjir di Tapanuli, MPR: Aparat Harus Tindaklanjuti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186492/krl-k5Op_large.jpg
Usai Ramai Kasus Tumbler, Petugas KAI Argi Kembali Bekerja Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186400/penemuan_rafflesia_hasseltii-ua6k_large.jpg
Usai Dirujak Netizen, Oxford Cantumkan Peneliti Indonesia Terkait Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185811/dpr_ri-FJSR_large.jpg
Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement