Viral! Pria Berjaket Ojol Paksa Balita Pegang Alat Kelaminnya

SURABAYA - Predator seksual bergentayangan di Kota Surabaya. Kali ini, seorang balita terekam kamera saat menjadi objek pelecehan seksual oleh seorang pria di dekat rumahnya, di kawasan Jalan Wonosari Lor, Kecamatan Semampir, Surabaya.

Pelaku yang mengenakan jaket ojek online (ojol) tersebut, memaksa bocah berusia empat tahun untuk memegang alat kelaminnya di siang bolong.

Aksi bejat itu terekam dalam sebuah video dan menjadi viral di media sosial. Perekam yang masih remaja memberanikan diri merekam aksi bejat pelaku dari lantai dua rumahnya.

Pelaku terekam kamera saat memaksa balita untuk memegang alat viralnya.

Paman korban, Samsul Arifin mengatakan kejadian itu terjadi pada Rabu 22 November 2023, sekira pukul 14.00 WIB, saat kondisi kampungnya sepi.

Pada saat kejadian keponakannya sedang main di depan rumah bersama adiknya, lalu datang pelaku dan berhenti lalu memanggil korban berinisial AR, yang masih berusia empat tahun.

Setelah itu, pelaku meminta korban untuk diam kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dan meminta korban untuk memegangnya.