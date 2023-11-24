Militer Israel Klaim Bunuh Komandan Angkatan Laut Hamas dalam Serangan Udara di Khan Younis

GAZA – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan mereka telah membunuh komandan angkatan laut Hamas, Amar Abu Jalalah, dalam serangan udara di Khan Younis.

Anggota unit angkatan laut lainnya juga tewas dalam serangan itu. Khan Younis adalah sebuah kota di selatan Gaza, tempat ratusan ribu warga sipil yang mengungsi melarikan diri dari utara atas instruksi Israel.

Beberapa hari yang lalu, Israel membagikan brosur kepada warga Palestina di sana yang memperingatkan mereka untuk keluar dari kota tersebut – yang menunjukkan bahwa operasi militer akan segera dilakukan ke arah selatan Jalur Gaza.

BACA JUGA: Gencatan Senjata di Gaza dan Pembebasan 13 Sandera Dimulai Hari Ini

Semenatar itu, gencatan senjata selama empat hari antara Israel dan Hamas akan dimulai pada Jumat (24/1/2023) pagi waktu setempat, dan sandera sipil dan tahanan Palestina akan dibebaskan pada sore harinya.

Hal ini diumumkan Qatar pada Kamis (23/11/2023), beberapa jam setelah kesepakatan tersebut awalnya dimaksudkan untuk berlaku.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, jeda pertempuran akan dimulai pada pukul 07.00 pagi waktu setempat (tengah malam ET), dengan 13 sandera perempuan dan anak-anak akan dibebaskan pada pukul 16.00.

Daftar sandera yang diperkirakan akan dibebaskan telah diserahkan kepada dinas intelijen Israel Mossad.