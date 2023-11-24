Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Militer Israel Klaim Bunuh Komandan Angkatan Laut Hamas dalam Serangan Udara di Khan Younis

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |09:11 WIB
Militer Israel Klaim Bunuh Komandan Angkatan Laut Hamas dalam Serangan Udara di Khan Younis
Israel klaim bunuh Komandan Angkatan Laut Hamas (Foto: IDF)
A
A
A

GAZA Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan mereka telah membunuh komandan angkatan laut Hamas, Amar Abu Jalalah, dalam serangan udara di Khan Younis.

Anggota unit angkatan laut lainnya juga tewas dalam serangan itu. Khan Younis adalah sebuah kota di selatan Gaza, tempat ratusan ribu warga sipil yang mengungsi melarikan diri dari utara atas instruksi Israel.

Beberapa hari yang lalu, Israel membagikan brosur kepada warga Palestina di sana yang memperingatkan mereka untuk keluar dari kota tersebut – yang menunjukkan bahwa operasi militer akan segera dilakukan ke arah selatan Jalur Gaza.

Semenatar itu, gencatan senjata selama empat hari antara Israel dan Hamas akan dimulai pada Jumat (24/1/2023) pagi waktu setempat, dan sandera sipil dan tahanan Palestina akan dibebaskan pada sore harinya.

Hal ini diumumkan Qatar pada Kamis (23/11/2023), beberapa jam setelah kesepakatan tersebut awalnya dimaksudkan untuk berlaku.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, jeda pertempuran akan dimulai pada pukul 07.00 pagi waktu setempat (tengah malam ET), dengan 13 sandera perempuan dan anak-anak akan dibebaskan pada pukul 16.00.

Daftar sandera yang diperkirakan akan dibebaskan telah diserahkan kepada dinas intelijen Israel Mossad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement