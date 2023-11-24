Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Pangeran Sambernyawa Tebas 600 Kepala VOC Belanda

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |04:00 WIB
5 Fakta Pangeran Sambernyawa Tebas 600 Kepala VOC Belanda
Pangeran Sambernyawa (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Sosok Pangeran Sambernyawa yang berani tebas 600 kepala VOC Belanda akan dibahas lengkap dalam artikel kali ini.

Raden Mas Said adalah seorang pahlawan Indonesia yang melawan penjajahan Belanda. Dia memiliki nama julukan yaitu Pangeran Sambernyawa, nama julukan ini diberikan oleh Nicolaas Hartingh dari perwakilan VOC.

Okezone merangkum 5 fakta Pangeran Sambernyawa berani tebas 600 Kepala VOC Belanda. Berikut ulasannya:

1. Arti Nama Pangeran Sambernyawa

Nama julukan ini berasal dari kata “Samber”yang artinya menyerang lalu “nyawa” yang berarti jiwa. Raden Mas Said mendapat julukan Sambernyawa karena ia memiliki kemampuan dalam membunuh banyak musuh dalam setiap pertempuran.

2. Pangeran Sambernyawa Dikenal Anti-Belanda

Raden Mas Said lahir di Kartasura pada tanggal 7 April 1725. Raden Mas Said merupakan putra dari pasangan Pangeran Arya Mangkunegara dan Raden Ayu Wulan. Tetapi, ayahnya Raden Mas Said dibuang oleh VOC ke Srilanka karena sikapnya yang anti-Belanda.

Hal ini akhirnya membuat Raden Mas Said diasuh oleh neneknya yaitu Raden Ajeng Sumanarsa.

3. Pangeran Sambernyawa Tebas 600 Kepala VOC Belanda di Hutan Seto Kepyok

Salah satu kisah heroik Raden Mas Said adalah ketika ia berhasil menebas 600 kepala VOC Belanda. Pada saat peristiwa peperangan di Hutan Seto Kepyok ia dikejar oleh 2 datasemen VOC dan juga sejumlah pasukan Mataram Danureja, Raden Ronggo serta tentara asing.

