Tragis! Lepas dari Pengawasan Orangtua, Balita Umur 3 Tahun Ini Tewas Ditabrak Mobil

SLEMAN - Nasib tragis dialami oleh SH, balita berumur 3 tahun ini tewas usai tertabrak sebuah mobil L300. Bocah asal Dusun Jetis Rt.06/13 Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Sleman ini lepas dari pengawasan dan berlari menyebrang jalan.

Kanit Gakkum Polresta Sleman, Iptu Catur Bowo Laksono menuturkan peristiwa tersebut terjadi di Jalan Jangkang tepatnya depan warung padang Aur Sarumpun Dusun Jetis Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Sleman Yogyakarta. Peristiwa itu terjadi Kamis (23/11/2023) kemarin sekira pukul 11.30 WIB.

"Kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah mobil Mitsubishi L300 Nomor polisi AD-9552-EC," tutur dia.

Kecelakaan tersebut bermula ketika Tri Susanto (37) mengemudikan mobil L300 AD 9552 EC. Warga Dusun Ngancar Rt.03/05 Kalurahan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Sleman melaju dari arah timur ke arah barat dengan kecepatan sedang.

Saat itu Tri tengah membawa muatan bambu sehingga kecepatannya hanya sedang. Naas pada saat yang bersamaan ada balita umur 3 tahun SH yang menyebrang dari arah utara ke arah selatan.

"Bocah ini tiba-tiba berlari karena jarak sudah dekat sehingga terjadi benturan, maka terjadilah laka lantas,"kata dia.