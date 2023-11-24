Tabrakan Ambulans Vs Truk Pengangkut Tabung Oksigen di Malang, 3 Orang Terluka

MALANG - Ambulans milik RSUD Kanjuruhan Malang tabrakan dengan truk pengangkut tabung oksigen. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Karangduren, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Jumat (24/11/2023) sore.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.40 WIB, di Jalan Raya Karangduren, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Saat itu mobil ambulans dengan Nopol N 7033 EP melaju dari utara ke selatan, sedangkan truk bermuatan oksigen melaju dari arah sebaliknya.

Nurdiansyah, sopir truk menyatakan, awalnya ia melaju dari selatan ke utara dengan kecepatan normal. Saat itu kondisi cuaca gerimis hujan dan masih dalam kondisi lengang bersama kernetnya bernama Putra (28) warga Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

"Ambulans itu dari utara, sirine mati, agak ke kanan keluar jalur. Akhirnya saya banting ngiri. Depan itu kosong tidak apa-apa, saya perjalanan pulang ke Mendit," kata Nurdiansyah, kepada wartawan.

Namun, upaya Nurdiansyah untuk menghindari kecelakaan tak membuahkan hasil. Mobil ambulans yang melaju berlawanan arah tetap oleng ke kanan dan menghantam bagian depan kendaraannya.

"Nabrak sudah tak hindari ngiri, tetap nabrak, ambulans masuk ke bagian tengah. Jamnya enggak bisa mengira-ngira, tapi kondisi saat itu sudah gerimis. Dia tiba-tiba oleng ke kanan, keluar jalur. Karena kaget saya banting nganan menghindari, tapi tetap tabrakan," ujarnya.

Akibat kecelakaan ini, kondisi bagian depan ambulan ringsek parah karena mengalami tabrakan langsung. Sementara truk mengalami kerusakan pada bagian badan kanan mobil. Tidak hanya itu, puluhan tabung gas oksigen kemudian jatuh berserakan di jalan raya akibat kecelakaan ini.

"Kerusakan pada mobil saya kemungkinan 40 persen. Kemudian tangki solar truk saya juga bocor dan membasahi jalan, tapi sudah ditaburi bubuk kayu biar gak buat pengendara terpeleset," jelasnya.