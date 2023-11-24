Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tabrakan Ambulans Vs Truk Pengangkut Tabung Oksigen di Malang, 3 Orang Terluka

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:33 WIB
Tabrakan Ambulans Vs Truk Pengangkut Tabung Oksigen di Malang, 3 Orang Terluka
Ambulans tabrakan dengan truk pengangkut tabung oksigen di Malang (Foto : MPI)
A
A
A

 

MALANG - Ambulans milik RSUD Kanjuruhan Malang tabrakan dengan truk pengangkut tabung oksigen. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Karangduren, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Jumat (24/11/2023) sore.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.40 WIB, di Jalan Raya Karangduren, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Saat itu mobil ambulans dengan Nopol N 7033 EP melaju dari utara ke selatan, sedangkan truk bermuatan oksigen melaju dari arah sebaliknya.

Nurdiansyah, sopir truk menyatakan, awalnya ia melaju dari selatan ke utara dengan kecepatan normal. Saat itu kondisi cuaca gerimis hujan dan masih dalam kondisi lengang bersama kernetnya bernama Putra (28) warga Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

"Ambulans itu dari utara, sirine mati, agak ke kanan keluar jalur. Akhirnya saya banting ngiri. Depan itu kosong tidak apa-apa, saya perjalanan pulang ke Mendit," kata Nurdiansyah, kepada wartawan.

Namun, upaya Nurdiansyah untuk menghindari kecelakaan tak membuahkan hasil. Mobil ambulans yang melaju berlawanan arah tetap oleng ke kanan dan menghantam bagian depan kendaraannya.

"Nabrak sudah tak hindari ngiri, tetap nabrak, ambulans masuk ke bagian tengah. Jamnya enggak bisa mengira-ngira, tapi kondisi saat itu sudah gerimis. Dia tiba-tiba oleng ke kanan, keluar jalur. Karena kaget saya banting nganan menghindari, tapi tetap tabrakan," ujarnya.

Akibat kecelakaan ini, kondisi bagian depan ambulan ringsek parah karena mengalami tabrakan langsung. Sementara truk mengalami kerusakan pada bagian badan kanan mobil. Tidak hanya itu, puluhan tabung gas oksigen kemudian jatuh berserakan di jalan raya akibat kecelakaan ini.

"Kerusakan pada mobil saya kemungkinan 40 persen. Kemudian tangki solar truk saya juga bocor dan membasahi jalan, tapi sudah ditaburi bubuk kayu biar gak buat pengendara terpeleset," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement