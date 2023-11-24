Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Jalur Wisata di Jabar Siap untuk Libur Nataru, Ratusan Personel Disiagakan

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |22:11 WIB
Jalur Wisata di Jabar Siap untuk Libur Nataru, Ratusan Personel Disiagakan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Sejumlah ruas jalan umum dan wisata di Jawa Barat telah siap menghadapi musim libur Natal dan Tahun Baru 2023/2024. Ruas jalan tersebut telah diperbaiki dengan tingkat kemantapan jalan mencapai 82,79%.

“Ada 24 ruas jalan alternatif, serta ratusan jalur wisata lainnya yang telah siap dipakai pada musim libur Nataru tahun ini,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono di Bandung, Jumat (24/11/2023).

Menurut dia, jalur tersebut telah di klasterisasi berdasarkan jalur yang biasa dipakai jalan alternatif pada musim Nataru. Diantaranya calater Bogor Puncak Cianjur; cluster Sukabumi raya, Cluster Bandung raya, cluster Jabar selatan dan lainnya, dan Cirebon Raya.

“Jalur wisata yang merupakan jalan provinsi seperti ke Pantai Santolo, Karang Bolong, Pangandaran, dan lainnya telah kami siapkan dan perbaiki. Diluar jalan provinsi, kami juga koordinasi dengan Pemkab dan pemerintah pusat,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
