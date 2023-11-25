Jika Terpilih, Caleg Perindo Agung Surya Ingin Benahi Sistem Pertanian di Bogor

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4 Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Agung Surya Wijaya mengungkapkan dirinya ingin membenahi sistem pertanian di Indonesia yang belum mensejahterakan petani.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang ditayangkan melalui YouTube Partai Perindo, Sabtu (25/11/2023) sore.

Ia menyebutkan generasi muda saat ini banyak berkecimpung di industri kreatif. Memiliki background pendidikan di pertanian, Agung Surya mengangkat visi untuk memajukan pertanian di Kabupaten Bogor.

"Saya concern masuk ke politik, saya ingin terjun di pertanian karena ingin membenahi sistem yang ada dari dalam," ujar Agung.

Ia melihat terlalu banyak rantai dari petani ke pengepul, ke tengkulak, ke pedagang besar, ke pasar induk, kemudian ke pedagang pengecer hingga sampai ke tangan pembeli.

"Jadi kalau petani dipermudah dengan teknologi maka mereka bisa lebih sejahtera salah satu caranya yakni harus ada edukasi dan sosialisasi," paparnya.

Agung Surya Wijaya mengungkapkan masih sedikit sekali anak muda yang mau masuk ke pertanian karena ruang nya tidak ada. "Kalau pemerintah bisa peduli pada pemasaran, harga.

Jadi petani harus memiliki kepastian nanti kalau harga panen berapa. Kalau pas panen pemerintah import, mereka nangis semua. Di pertanian itu banyak sekali masalah, makanya saya terjun ke politik menjadi caleg," ungkapnya.

Agung mengaku selama ini berkecimpung di sektor pertanian bersama kawan-kawannya yang juga generasi muda.

"Kita punya komunitas, coworking space, jadi kita kerja bareng di dapil. Kita selesaikan masalah bersama-sama. Masalah di dapil saya adalah pertanian, orang mudanya tidak mau jadi petani, mereka banyak lari ke kota. Petani kita kebanyakan usianya di atas 50 tahun. Kalau dibiarkan seperti ini terus menerus maka tidak ada regenerasi," kata Agung Surya Wijaya.

Lebih lanjut ia melihat ada kelompok generasi muda apatis terhadap politik karena banyak kasus korupsi. Untuk itu ia selalu mengajak mereka memilih caleg muda yang bisa menyuarakan permasalahan.

"Caleg muda jangan dipandang sebelah mata, karena kita memiliki background masing-masing. Di DPR atau DPRD kita ada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Itu semua ketok palu ada di DPR. Supaya tegak lurus idealisme itu kembali dari niat awal. Kalau memang niatnya mengabdi ya husnul khatimah," tegasnya.

Partai Perindo disebut Agung Surya Wijaya memiliki sistem rekrutmen Calon Legislatif yang baik karena setiap caleg bervariasi dari yang muda, purnawirawan, artis hingga lintas profesi dan generasi.

"Untuk milenial pada 14 Februari, itu spesial buat para generasi muda. Pas hari kasih sayang datang ke TPS, ajak orang tersayang ke TPS dan coblos Partai Perindo," tutup Agung Surya Wijaya.