Demi Kelancaran Pemilu 2024, Partai Perindo Minta Kesehatan Petugas KPPS Diperhatikan

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyoroti pentingnya memberikan perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Ferry agar kejadian di Pemilu 2019 tak lagi terjadi pada Pemilu 2024. Karena berdasarkan data pada Pemilu 2019 lalu, tercatat sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 di antaranya jatuh sakit karena kelelahan melakukan perhitungan suara di TPS.

Menurut Ferry, pengorbanan serta dedikasi para petugas KPPS sangat berperan penting bagi kelancaran Pemilu terutama di TPS.

Karena itu, langkah konkret perlu diambil oleh penyelenggara Pemilu dalam memastikan kesehatan para petugas KPPS. Usulan mengenai pemeriksaan kesehatan yang komprehensif, dianggapnya sebagai langkah awal yang positif untuk meminimalkan risiko yang dihadapi oleh para petugas.

"Sangat penting bagi penyelenggara Pemilu dan support fasilitasi pemerintah untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan para petugas KPPS dalam proses Pemilu. Ini adalah faktor yang akan berdampak langsung pada kelancaran dan integritas pelaksanaan Pemilu," ujar Ferry Kurnia kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/11).

Kang Ferry, sapaan akrabnya, juga menyoroti pentingnya pendidikan sebagai faktor pendukung dalam menjalankan tugas di TPS dengan lebih baik. Namun, ia menekankan agar penentuan syarat pendidikan tidak menjadi hambatan yang berlebihan, yang bisa membatasi partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat.