Perbedaan Perlakuan Hamas dan Israel Terhadap Tawanan Perang, Jenazah jadi Bukti Nyata

JAKARTA- Ternyata ada perbedaan perlakuan Hamas dan Israel terhadap tawanan perang. Saat ini keduanya punya cara dalam memperlakukan musuhnya dalam berperang.

Salah satunya penangkapan sandera yang ditawan oleh Hamas maupun Israel. Namun, keduanya punya cara sendiri dalam memperlakukan tawanannya.

Adapun perbedaan perlakukan Hamas dan Israel terhadap tawanan perang dilansir dari berbagai sumber yakni tidak ada penyiksaan terhadap sandera. Hal itu terlihat pada Hamas yang tidak membuat korban yang ditangkapnya terluka.

Sedangkan Israel banyak menyiksa tawanan perangnya hingga mendapatkan luka lebam bahkan ada yang meninggal dikarenakan diperlakukan tidak manusiawi.

Selain itu, Hamas memperlakukan para sandera dengan baik layaknya manusia. Sedangkan Israel memperlakukan tahanan dengan sangat buruk termasuk menggunakan gas air mata saat upaya pelepasan sandera.