Terpeleset Berkendara Motor, Perempuan Tewas Terlindas Truk Sampah

SEMARANG – Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah terlindas truk sampah di Jl. Untung Suropati, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Rabu (29/11/2023) sekira pukul 09.00 WIB.

Korban bernama Aisya Firda Rahma Purnomo, perempuan berusia 19 tahun. Di identitasnya dia tertera sebagai mahasiswi, warga Desa Jedug RT03/RW03, Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

Informasi dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang, korban ketika itu mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam nomor polisi H 6472 Q, dari arah barat ke timur.

Diduga terpeleset, korban jatuh. Di sampingnya melaju searah truk sampah Hino warna hijau, pelat merah H 8420 XA. Truk itu melaju di samping kanannya.

“Korban terlindas, mengalami luka cedera berat di kepalanya, meninggal di lokasi,” ungkap Kasubnit 2 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Ipda Agus Tri Handoko pada keterangannya.