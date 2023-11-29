Gudang Pabrik di Bandung Terbakar saat Buruh Gelar Demonstrasi, Begini Dampaknya

BANDUNG BARAT - Sebuah gudang pabrik di Jalan Industri Cimareme Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). terbakar pada Rabu (29/11/2023).

Pemadaman sempat terkendala lantaran massa buruh sedang melakukan aksi demonstrasi.

"Kami mendapatkan laporan sekitar pukul 10.29 WIB, kami langsung ke lokasi. Awalnya satu unit mobil Damkar, menyusul dari mobil kedua dari Cililin dan bantuan dari Damkar PT Royal," kata Komandan Regu (Danru) Damkar KBB, Tedi Rusmana.

Dia mengatakan, unit Damkar yang hendak menuju pabrik tersebut sempat mengalami hambatan karena adanya aksi yang dilakukan massa buruh di kawasan industri. Massa buruh hendak menunu Gedung Sate, Kota Bandung menuntut Pj Gubernur Jabar menetapkan UMK sesuai usulan Pj Bupati Bandung Barat.

Kendala lain yang dihadapi dalam pemadaman kebakaran gudang ini dikarenakan sulitnya mendapatkan sumber air.

"Sempat kesulitan masuk karena ada aksi demo buruh. Kesulitan sumber air, makanannya kami menerjunkan dua unit lagi," ungkap dia.