Perindo Tegaskan Megawati Dukung Aiman dalam Pernyataannya Mengkritisi Aparat Tidak Netral

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum, Tama S. Langkun menyampaikan Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Megawati Soekarnoputri, memberikan dukungan terhadap Juru bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, dalam pernyataannya yang mengkritisi dugaan tidak netralnya aparata kepolisian dalam pemilu serentak 2024.

Tama menuturkan, Tim Hukum TPN menindaklanjuti arahan dari Megawati, untuk mendampingi Aiman dalam menghadapi Surat Panggilan Pemeriksaan Polda Metro Jaya atas adanya enam pelaporan atas Aiman.

"Apa yang sebetulnya kita sampaikan hari ini juga menindaklanjuti arahan dari Dewan Pengarah TPN, Ibu Megawati Soekarnoputri. Dia juga menyampaikan mas Aiman harus maju terus, karena ini bagian dari pelaksanaan Demokrasi," ujar Tama saat jumpa pers di Media Center TPN Rumah Cemara 19, Kamis (30/11/2023).

Wakil Direktur Kajian Tim Hukum TPN itu menjelaskan upaya penyampaian Aiman atas kritiknya terhadap netralitas aparat ini dibungkam, maka ini tidak baik. Untuk itu, Tama mengatakan tindakan pendampingan ini dilakukan berdasarkan pesan Megawati Soekarnoputri, guna mencegah upaya pembungkaman serupa kepada publik.

'Ketika di kemudian hari ada juga yang mengalami nasib yang sama seperti Mas Aiman, tentu kita dari TPN juga dan kelompok pengacara-pengacara lainnya akan melakukan pendampingan. Karena ini bagian dari Demokrasi," jelas Tama.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono dipanggil Polda Metro Jaya pada Jumat (1/12/2023) terkait pernyataannya yang menyebut polisi mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Aiman mengaku telah menerima surat pemanggilan Polda Metro Jaya, yang diantar pada Selasa (28/11/2023) malam.