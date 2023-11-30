Hilang 3 Hari, Nelayan Asal Pangkep Ditemukan Tewas

PANGKEP – Seorang nelayan, Saiful (31), asal Pulau Satando, Desa Mattiro Baji, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, ditemukan meninggal dunia setelah 3 hari tidak pulang dari melaut.

Ia ditemukan tewas di sekitar perairan Pulau Wali, Rabu (29/11/2023).

"Kami kembali mendapatkan informasi dari masyarakat nelayan setempat sekira pukul 17.15 Wita bahwa korban ditemukan di perairan sekitar Pulau Wali, dengan jarak kurang lebih - 3 mil penemuan mayat dari bangkai kapal,” kata Komandan Tim Ops SAR Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Makassar, Arhamdiansyah.

Arham menyebut jasadnya Saiful ditemukan sekitar 7 NM dari Dermaga Pelabuhan Maccini Baji.

"Nelayan yang hilang di Perairan Pulau Karanrang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban atas nama Saiful,” ucapnya.

Menurutnya, jasad korban sudah dievakuasi dan akan dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi atas permintaan keluarga korban.

Sebelumnya, perahu nelayan dari Pulau Satando itu, dilaporkan hilang pada Senin (27/11/2023). Setelah dilakukan pencarian, perahu tersebut ditemukan di dasar laut dan berhasil dievakuasi ke Pulau Satando dengan menggunakan Kapal Patroli KPLP KN.373.