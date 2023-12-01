Bekali Caleg Perindo di Magelang, Susaningtyas: Saya Sampaikan Cara Nyaleg yang Benar

MAGELANG – Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, Msi yang juga Caleg DPR RI Jawa Tengah Dapil VI dengan nomor urut 1 memberikan pembekalan politik untuk rekruter, saksi dan caleg Partai Perindo di Kabupaten Magelang, Kamis (30/11/2023).

Ratusan kader Partai Perindo yang terdiri dari pengurus hingga caleg Partai Perindo Kabupaten Magelang antusias mendengarkan satu demi satu arahan dari Susaningtyas. Kegiatan ini ingin menyamakan visi dan misi agar Partai Perindo dapat menang di Pemilu 2024.

Susaningtyas mengatakan, pembekalan tersebut sangat penting karena tak semua caleg memahami apa yang harus dilakukan dalam kontestasinya di Pemilu 2024.

“Pembekalan ini sangat penting, tidak semua caleg memahami apa yang dilakukan, kadang-kadang merasa nyaleg saja sudah cukup, tidak turun ke warga, tidak paham, jadi ini penting sekali, dengan pengalaman saya sebagai Anggota DPR RI 10 tahun, saya sampaikan bagaimana nyaleg yang benar,” ucapnya.

“Saya hadir menyemangati dan menyampaikan pesan dari Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Hary Tanoesoedibjo yang mendukung teman-teman yang berjuang di Pemilu 2024. Kita bersama-sama berjuang agar Perindo menang, Ganjar-Mahfud menang,” kata dia lagi.

Sementara itu menurut Ridhoansyah Beni Tri Wiatno, Ketua Perindo Kab Magelang, pembekalan yang di akukan oleh Susaningtyas Kertopati ini sangatlah penting.