Venna Melinda Gelar Ngopi Bareng Ratusan Warga Kediri, Perhatikan Generasi Milenial

KEDIRI - Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur dari Partai Perindo, Venna Melinda menggelar ngopi bareng warga di salah satu warung di Desa Ploso Kidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang dihadiri oleh ratusan warga serta generasi milenial.

Venna didampingi Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8, Yekti Murih Wiyati dan Juga Ketua DPD Perindo Kabupaten Kediri. Venna menyampaikan sejumlah program-program unggulan dari Partai Perindo seperti KTA berasuransi dan pemberian gerobak perindo bagi pelaku UMKM.

“Sementara khusus bagi kamum milenial, Perindo memiliki program untuk penciptaan lapangan kerja baru serta program-program dalam Pendidikan,” ucap Venna, Kamis (30/11/2023).

Venna mengatakan, dalam kesempatan ngopi bareng tersebut menyampaikan kepada generasi milenial agar melek politik karena pada tahun 2045 nanti Indonesia memiliki target Indonesia Emas.

“Sehingga politik, ekonomi, sosial, budaya harus dipegang oleh anak muda,” kata dia.

Kepada warga, Venna menyampaikan program-program yang pro rakyat kecil salah satunya pembagian gerobak Perindo.