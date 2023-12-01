817 Karhutla Terjadi di Indonesia, Sebagian di Gunung-Gunung

SEMARANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) menyebut kejadian banjir bandang di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang, patut menjadi perhatian bersama.

Di sana, banjir bandang terjadi ketika hujan lebat melanda kawasan tersebut. Sebelumnya, vegetasi seluas sekira 500 hektare terbakar saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga ketika turun hujan, tanah di lereng gunung tidak punya kemampuan menyerap air.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut hingga 29 November 2023, telah terjadi 817 kejadian karhutla di seluruh wilayah Indonesia.

“Dari jumlah tersebut, karhutla juga terjadi di wilayah gunung maupun dataran tinggi seperti Gunung Ciremai, Gunung Arjuno, Gunung Sumbing, Gunung Bromo, Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Agung dan Gunung Abang,” kata Abdul Muhari pada keterangan resminya, Jumat (1/12/2023).

Berkaca kejadian di Lereng Merbabu itu, kata dia, daerah yang sebelumnya kerap dilanda karhutla di pegunungan maupun perbukitan hendaknya menjadi waspada. Mitigasi bencana hidrometeorologi, baik jangka pendek maupun panjang harus diupayakan.