Sapa Warga Mandalajati, Caleg Muda Perindo Arief Santoso Bagikan Sembako dan Kalender Tahun 2024

BANDUNG - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo untuk DPRD Kota Bandung Arief Santoso bersilaturahmi dengan warga RT 04/05 Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Sabtu (2/12/2023).

Dalam silaturahmi tersebut, Arief membagikan bantuan pangan, stiker, dan kalender tahun 2024. Selain itu, Ketua DPD Pemuda Perindo Kota Bandung itu juga menyerahkan KTA berasuransi kepada warga Mandalajati.

Sebagai informasi, Arief Santoso maju menjadi caleg DPRD Kota Bandung dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang meliputi Kecamatan Antapani, Arcamanik, Cibiru, Mandalajati dan Ujung Berung.

"Jadi kegiatan hari ini lebih ke silaturahmi dengan warga sekitar terutama yang single mother sama anak yatim wilayah RW 05 Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati," kata Arief, Sabtu (2/12/2023).

Arief mengaku prihatin dengan kondisi para single mother terutama di wilayahnya yang berjuang sendiri. Maka, dia ingin merangkul mereka dengan memberikan sedikit bantuan di tengah kondisi ekonomi yang berat.

"Saya ingin merangkul single mother yang berjuang sendiri. Yang saya prihatinkan, angka perceraian cukup tinggi. Jadi saya ingin bertemu dengan ibu-ibu yang mungkin merasa hidupnya berat banget," kata Arief.