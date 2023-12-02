Ukraina Ledakkan Jalur Kereta Api di Rusia, Rusak Tangki Bahan Bakar

Ukraina ledakkan jalur kereta api di Rusia (Foto: Ukrainian Official)

UKRAINA – Dinas keamanan Ukraina telah meledakkan jalur kereta api jauh di dalam wilayah Rusia.

Seorang pejabat senior mengatakan kepada BBC, ledakan berturut-turut dilaporkan terjadi di kereta yang pertama-tama melewati terowongan dan kemudian di jembatan di timur jauh Rusia.

Tingkat kerusakan belum diverifikasi oleh BBC. Sumber-sumber Ukraina mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk "menonaktifkan" infrastruktur penting yang kadang-kadang digunakan Rusia untuk tujuan militer.

Dengan panjang 15 km, Severnomuysky adalah terowongan kereta api terpanjang di Rusia dan terletak di wilayah Buryatia, sebelah utara Mongolia.

Seorang pejabat senior Ukraina mengatakan kepada BBC bahwa kereta barang sebenarnya meledak di dalam terowongan.

Pejabat itu mengatakan Rusia kemudian jatuh ke dalam "perangkap" - dengan menggunakan jalur jembatan alternatif.

“Inilah yang diharapkan oleh SBU (Dinas Keamanan Ukraina),” kata pejabat itu.

“Saat kereta melintas di jembatan setinggi 35 meter ini, alat peledak yang ditanam di dalamnya meledak,” lanjutnya.