HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Tolak Visa Baru bagi Pejabat Bantuan Palestina di PBB

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |19:33 WIB
Israel Tolak Visa Baru bagi Pejabat Bantuan Palestina di PBB
Israel tolak visa baru bagi pejabat bantuan Palestina di PBB (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

GAZA Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan Israel menolak memperbarui visa pejabat tinggi bantuan kemanusiaan PBB untuk Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.

Para pejabat Israel berencana membiarkan dokumen Lynn Hastings habis masa berlakunya akhir bulan ini.

Pada Oktober lalu, Kementerian Luar Negeri Israel menuduh Hastings gagal bersikap netral dan objektif. Tuduhan ini dibantah oleh PBB.

Hastings menjabat sebagai wakil koordinator khusus untuk proses perdamaian Timur Tengah dan koordinator kemanusiaan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina selama hampir tiga tahun.

"Anda telah melihat beberapa serangan publik di Twitter terhadapnya yang sama sekali tidak dapat diterima,” terang seorang juru bicara PBB.

Juru bicara tersebut melanjutkan dengan mengatakan bahwa serangan terhadap personel PBB di seluruh dunia menempatkan “nyawa dalam bahaya”.

Kementerian luar negeri Israel belum berkomentar.

Seperti diketahui, IDF telah melanjutkan operasi tempur melawan Hamas usai menuduh kelompok tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menembak ke arah Israel.

1 2
      
