Warga Taman Cibodas Tangerang Senam Bareng Caleg Partai Perindo: Seru Banget

TANGERANG - Ratusan warga Taman Cibodas, Kota Tangerang mengikuti senam sehat bersama yang digelar oleh Parta Perindo pada Minggu (3/12/2023). Caleg DPR RI Banten III, Stefanie Laurensia dan Caleg Propinsi Dapil Banten, Julia Mihardja juga tampak hadir di tengah-tengah para peserta.

Suasana di lokasi tampak meriah, ditambah dengan suara heboh warga yang meneriakkan yel-yel Perindo. Usai senam berlangsung, warga juga berebut untuk berfoto bersama Stefanie dan Julia.

"Seru banget, meriah, kita juga ikut senang karena ada kegiatan olahraga di sini," ujar Merry, salah satu peserta senam.

Tak hanya itu, usai senam warga juga asik berkaraoke bersama kedua caleg dari Partai Perindo. Kegembiraan warga bertambah ketika booth pemeriksaan kesehatan gratis dibuka. Warga pun langsung mengambil nomor antrean terutama warga lansia.

"Ada pemeriksaan kesehatan gratis, lumayan untuk cek kadar kolesterol, gula darah, tensi, dapat vitamin juga," lanjut Merry.

Senam ini sendiri diselenggarakan karena banyaknya permintaan warga akan adanya kegiatan olahraga di lingkungan tersebut.