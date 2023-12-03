Perindo Gelar Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Taman Cibodas Tangerang

TANGERANG - Partai Perindo menggelar senam bersama warga di Perumahan Taman Cibodas, Kota Tangerang pada Minggu (3/12/2023). Senam bersama itu diikuti oleh sekitar 300 warga yang antusias terhadap kegiatan olahraga di wilayah tersebut.

Warga dari beragam usia ikut meramaikan kegiatan senam bersama Stefanie Laurensia, yang sekaligus merupakan Caleg DPR RI Banten III dari Partai Perindo. Tak hanya itu, tampak juga Julia Mihardja Caleg Provinsi Dapil Banten 7. Senam bersama itu berlangsung meriah lantaran peserta senam bersorak meneriakkan Perindo.

"Pagi ini kegiatannya senam bersama warga Perumahan Taman Cibodas, pesertanya sekitar 300 orang mungkin lebih. Tua muda, banyak yang ikut senang-senang sambil olahraga," ujar Stefanie.

Senam ini sendiri diselenggarakan karena banyaknya permintaan warga akan adanya kegiatan olahraga di lingkungan tersebut. Sehingga membuat Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu merangkul warga dan mengadakan kegiatan olahraga bersama.

"Warga sini katanya senang kalau ada kegiatan olahraga bareng seperti ini, makanya kita buat di sini," lanjutnya.

Sementara itu, Julia Mihardja Caleg Propinsi Dapil Banten 7 menambakan selain senam bersama, Perindo juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis. Warga yang berminat bisa memeriksakan kondisi kesehatan mulai dari cek kadar gula darah, kolesterol, tensi darah, serta berobat. Warga juga bisa mendapatkan vitamin gratis jika membutuhkan.