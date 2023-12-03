Ciptakan Suasana Desember Penuh Kasih, Prajurit Lipan Damaikan Perselisihan Warga Kampung Kondo

MERAUKE - Personel Pos Kondo menerima laporan dari kepala distrik bahwa ada perselisihan warga di Kampung Kondo, Merauke, Minggu (3/12/2023)

Menindaklanjuti laporan tersebut, Lettu Inf Exfensius Nadi selaku Dankipur A langsung bergerak cepat dengan menghubungi Danpos Kondo untuk mengecek kebenaran kejadian tersebut bekerja sama dengan aparat terkait lainnya.

Lettu Inf Syukri (Danpos Kondo) bergegas mengerahkan beberapa personel bersama-sama aparat lainnya untuk membantu memediasi perselisihan antar warga tersebut.

Permasalahan yang terjadi akibat salah paham dimana salah seorang warga yang tidak sengaja membakar semak-semak kering mengakibatkan api merambat menjadi luas dan membakar kebun warga lainnya, sehingga menyebabkan kerugian.

"Akibat kesalahpahaman tersebut kedua belah pihak sempat berkelahi, namun kami datangi dengan cepat dan dapat mendamaikan kedua belah pihak, sehingga permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” ujar Syukri, dalam keterangannya.

Bulan Desember adalah bulan penuh kasih, jangan sampai dicederai hal-hal yang tidak baik seperti adanya kekerasan dan tindakan-tindakan kejahatan lainnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)