Doakan Ganjar-Mahfud, Ribuan Petani Tebu di Garut Ikuti Istigasah Kubro

GARUT – Ribuan petani tebu di Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar istigasah kubro (besar) untuk mendoakan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Massa yang tergabung dalam jaringan relawan Petani Tebu Bersatu (Petebu) ini mendoakan kelancaran Ganjar-Mahfud dalam kompetisi Pilpres 2024.

"Doa untuk kelancaran dan doa kemenangan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud di pencoblosan nanti 2024," ujar Koordinator Wilayah Petebu Jawa Barat, Mohamad Ridwan, dalam keterangannya, Minggu (3/12/2023).

Ridwan mengatakan, Ganjar-Mahfud mendapat dukungan tinggi dari ribuan warga desa di Garut. Mereka memandang pasangan tersebut merupakan duet yang paling cocok memimpin bangsa.

"Dukungan dari masyarakat Cigedug sendiri sangat antusias dan mereka yakin sekali untuk memenangkan dan mencoblos Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pemilu 2024 nanti," kata Ridwan.

Figur Ganjar yang terkenal dekat dengan masyarakat, dan sosok tegas dari Mahfud MD, disebut Ridwan menjadi alasan tingginya dukungan masyarakat kepada capres-cawapres tersebut.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud sama-sama orang yang tegas. Peduli terhadap sosial, khususnya pada masyarakat-masyarakat di pelosok," sebutnya.

Dia meyakini, dengan terpilihnya Ganjar-Mahfud, bisa membawa dampak baik untuk masyarakat. Terutama kalangan petani tebu.

"Kita harapkan supaya swasembada gula. Karena untuk gula sendiri kita masih impor. Kita harapkan Bapak Ganjar-Mahfud bisa memaksimalkan potensi alam kita yang sangat luas untuk memenuhi kebutuhan gula di negara kita," katanya.