Kampanye di Purworejo, Susaningtyas Kertapati Serap Aspirasi Ratusan Pelaku UMKM

PURWOREJO - Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati melakukan kampanye perdana di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan kali ini, Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati melakukan kampanye di Desa Kembangkuning, Kecamatan Pituruh. Caleg DPR RI yang akrab di panggil Nuning ini bertemu dengan ratusan pelaku UMKM.

Susaningtyas menyampaiakan, Partai Perindo sangat konsen dalam mengangkat UMKM di daerah. Hal ini dilakukan agar para pelaku UMKM dapat sejahtera.

BACA JUGA:

Susaningtyas Kertopati Resmikan Kolong Burung Merpati di Wonosobo

"Kita hari ini bersilaturahmi dengan masyarakat dan menyampaikan visi dan misi kami. Utamanya kami sangat memperhatikan UMKM," kata Nuning usai kegiatan pada Sabtu (2/12/2023).

Kampanye perdana tersebut dilakukan Partai Perindo di rumah Basuki, yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Purworejo dapil 5. Turut hadir para Caleg Partai Perindo dan Ketua DPC Perindo Kabupaten Purworejo Rudi Prasetyo.

BACA JUGA:

Susaningtyas menambahkan, jika terpilih nantinya, ia akan terus membantu UMKM di Dapil 6 Jawa Tengah untuk terus berkembang.

"Apabila kita nantinya diberkati oleh yang maha kuasa menjadi wakil rakyat, kita akan membawa UMKM di Dapil 6 Jawa Tengah lebih baik lagi," ucapnya.

Kampanye Dialogis Partai Partai berlambang merpati ini ternyata sangat antusias diikuti para pelaku UMKM. Tercatat ratusan pelaku UMKM hadir dalam kegiatan tersebut.

Hal ini juga tidak terlepas dari citra Partai Perindo yang selama ini dinilai masyarakat sangat peduli terhadap pelaku UMKM.