INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Susaningtyas Kertopati Resmikan Kolong Burung Merpati di Wonosobo

Didik Dono , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |16:29 WIB
Susaningtyas Kertopati Resmikan Kolong Burung Merpati di Wonosobo
Susaningtyas Kertopati resmikan kolong burung merpati di Wonosobo/Foto: Didik Dono
A
A
A

 

WONOSOBO - Partai Perindo terus mendukung kegiatan positif masyarakat. Di Wonosobo, Jawa Tengah, Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil 6 Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati melakukan peresmian venue kolong merpati. Kolong merpati menjadi arena saling guyub rukun antar warga.

Peresmian dilakukan oleh Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati atau yang lebih akrab dipanggil Nuning di Desa Kaliduren Durensawit, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jumat (1/12/2023).

 BACA JUGA:

Venue kolong merpati berukuran empat kali empat meter tersebut merupakan bantuan dari anggota legislatif DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai Perindo Bayu Adjie Nugroho.

Susaningtyas mengaku merasa bahagia bisa melakukan peresmian venue kolong merpati ini karena kolong merpati merupakan sarana guyub rukun antar warga dan juga komunitas pencinta burung merpati.

 BACA JUGA:

Kegiatan kolong merpati sangat positif dan dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi UMKM," katanya.

Sesuai dengan ungkapan merpati tidak pernah ingkar janji, Partai Perindo juga tidak pernah ingkar janji untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Sementara itu, menurut Bayu Adjie Nugroho, Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo, dia berharap venue kolong merpati ini menjadi kegiatan positif dan bisa menjadikan komunitas pencinta kolong merpati semakin berkembang.

Halaman:
1 2
      
