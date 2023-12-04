Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bagikan 50 Ton Pupuk, Syafril Nasution: Petani Sudah Menikmati Hasilnya

Taufik Budi , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |12:10 WIB
Bagikan 50 Ton Pupuk, Syafril Nasution: Petani Sudah Menikmati Hasilnya
Caleg Perindo Bagikan 50 Ton Pupuk/Foto: Okezone
A
A
A

SEMARANG - Calon Legislatif (Caleg) Partai Perindo untuk DPR RI, Syafril Nasution kembali membagikan bantuan pupuk kepada para petani yang tinggal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Bantuan tahap kedua ini sebanyak 50 ton pupuk. Syafril Nasution menjelaskan, distribusi bantuan pupuk ini telah dibagikan ke sejumlah desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

“Di antaranya untuk para petani di Desa Kedungringin dan Desa Cukilan di Kecamatan Suruh; Desa Rejosari dan Desa Plumutan di Kecamatan Bancak; Desa Ujung-ujung di Kecamatan Pabelan; dan Desa Tuntang di Kecamatan Tuntang," kata Syafril Nasution.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo ini memberi perhatian besar kepada para petani agar bisa meningkatkan produktivitas untuk mendukung stok pangan nasional. Dia rajin bertemu para petani untuk mengetahui kondisi riil di masyarakat.

“Hari ini kita membagikan tahap kedua, yang pertama 20 ton, yang kedua adalah 30 ton. Kita berikan pupuk kepada para petani. Ini adalah merespons program kerja dari Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam gerak cepat Indonesia lebih baik," kata Syaril Nasution.

Bantuan pupuk ini, lanjut dia, merupakan respons kepada para petani yang di sini rata-rata mengatakan mereka punya uang tapi tidak punya pupuk, atau mengalami kesulitan mendapatkan pupuk.

"Pupuk bisa kita salurkan lebih cepat sehingga petani sudah mulai menikmati hasilnya. Ini adalah bagian dari program pertama yang kita berikan pada bulan Agustus 2023 yang lalu," tegas Syafril.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement