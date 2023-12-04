Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bantu Venue Kolong Merpati, Bukti Caleg Perindo Dekat dengan Masyarakat

Didik Dono , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |12:26 WIB
Bantu Venue Kolong Merpati, Bukti Caleg Perindo Dekat dengan Masyarakat
Caleg Perindo beri bantuan venue kolong merpati. (Foto: Didik Dono)
WONOSOBO - Caleg DPRD Kabupaten Wonosobo dari Partai Perindo, Bayu Adjie Nugroho memberikan bantuan venue kolong merpati di Desa Kaliduren Durensawit, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jumat (1/12/2023).

Peresmian venue kolong merpati berukuran empat kali empat meter itu juga dihadiri Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil 6 Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Bayu berharap venue kolong merpati ini menjadi kegiatan positif dan bisa menjadikan komunitas pencinta kolong merpati semakin berkembang.

Dalam dunia peternakan burung merpati kolong melibatkan berbagai pihak seperti peternak, pengrajin kandang, dan penyedia pakan serta UMKM terkait sehingga dapat menimbulkan manfaat ekonomi bagi warga Wonosobo.

"Partai Perindo terus berupaya mengembangkan kegiatan positif untuk selalu dekat dengan rakyat," ujar Bayu.

Sementara itu, Susaningtyas mengaku merasa bahagia bisa melakukan peresmian venue kolong merpati ini karena kolong merpati merupakan sarana guyub rukun antar warga dan juga komunitas pencinta burung merpati.

“Peresmian kolong merpati, untuk keguyuban di desa dan komunitas pecinta merpati, ini kegiatan positif, jadi semoga ini bukan hanya sekadar acara sehari, jadi acara berkesinambungan dan bermanfaat di sini,” harap Susaningtyas.

