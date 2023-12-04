Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Bisa Berenang, Remaja 14 Tahun Tewas Tenggelam di Sungai Cileungsi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |02:01 WIB
Tak Bisa Berenang, Remaja 14 Tahun Tewas Tenggelam di Sungai Cileungsi
Illustrasi (foto: dok freepik)
BOGOR - Remaja laki-laki berinisial JL (14), meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Cileungsi, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Saat ini, jenazah korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 2 Desember 2023. Awalnya, korbersama dua rekannya sedang mandi di aliran Sungai Cileungsi.

"Korban tidak bisa berenang hilang tenggelam," kata Adam dalam keterangannya, Minggu (3/12/2023).

Dua rekan korban berupa menolong tetapi tidak berhasil. Kejadian itu pun dilaporkan kepada warga selanjutnya menghubungi tim SAR gabungan.

