Gempa M5,6 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa berkekuatan M5,6 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), pukul 04.43 WIB, Senin (4/12/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 8.51 LU, 126.96 BT atau 502 Km Timur laut Melonguane, Sulut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 92 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)