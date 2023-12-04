Longsor di Banyumas, 16 Kereta Jarak Jauh Terpaksa Memutar

JAKARTA - Longsor yang terhadi di lintas Karanggandul-Karangsari (Banyumas), berakibat terhambatnya perjalanan kereta api jarak jauh.

"Saat ini, tim gabungan KAI Daop 5 Purwokerto bekerja sama dengan instansi terkait, tengah melakukan evakuasi jalur KA menggunakan alat berat, dengan menurunkan sebanyak 60 personel," tulis keterangan tertulis dari PT KAI seperti dikutip dari akun Instagramnya, Senin (4/12/2023).

Diharapkan, proses sterilisasi jalur di Lintas Karanggandul - Karangsari (Banyumas), dapat segera teratasi.

Ada 16 KA yang terdampak perjalanannya hingga harus memutar via jalur utara dan selatan. Berikut daftar kereta yang terhambat akibat longsor tersebut:

1. KA 155 Kamandaka (PWT - SMT)

2. KA 147 Sawunggalih (KTA - PSE)

3. KA 116 Ranggajati (CN - JR)

4. KA 18 Argo Semeru (GMR - SGU)

5. KA 141 Fajar Utama Yogya (YK - PSE)

6. KA 246 Bengawan (PSE - PWS)

7. KA 88 Fajar Utama Solo (PSE - SLO)

8. KA 142 Fajar Utama Yogya (PSE - YK)