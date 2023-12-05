Caleg Perindo Tengku Erry Akan Bikin Program untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

DELISERDANG - Calon Anggota Legislatif DPR RI dapil 1 Sumatera Utara dari Partai Perindo, Tengku Erry Nuradi memperkenalkan diri dan memohon doa dan dukungan kepada abang becak motor, agar jangan lupa memilih dirinya yang maju mencalonkan sebagai anggota DPR RI pada 14 Februari 2024 mendatang.

Tak hanya itu, Erry yang merupakan gubernur ke-17 Sumatera Utara itu membagikan tenda kepada bettor agar bisa beraktifitas dan menjaga para penumpangnya dari panas matahari dan hujan.

Ia juga meminta kepada para abang becak agar terus bersemangat dalam mencari rezeki untuk keluarganya di tengah-tengah maraknya transportasi online, nantinya jika terpilih dirinya akan membuat program-program yang menyentuh langsung dengan para pengemudi becak untuk meningkatkan ekonomi

Diketahui, Erry secara simbolis memberikan dan memasangkan tenda becak kepada puluhan abang becak bermotor yang tergabung dalam betor Sumut Sejahtera di Jalan Sempurna Depan Stasiun Kereta Api Pasar Tujuh Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuang, Kabupaten Deliserdang.

Dihadapan abang becak, caleg dari partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 ini mengucapkan terimakasih atas kesediaan para abang becak bermotor, yang telah berkenan hadir meluangkan waktu untuk bertatap muka memperkenalkan dirinya.

