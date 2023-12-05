Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Tengku Erry Berikan Tenda kepada Puluhan Abang Betor

Amiruddin , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |03:01 WIB
Caleg Perindo Tengku Erry Berikan Tenda kepada Puluhan Abang Betor
Caleg Perindo Tengku Erry bertemu penarik bentor (foto: dok ist)
A
A
A

DELISERDANG - Calon Anggota Legislatif DPR RI dapil 1 Sumatera Utara dari Partai Perindo Tengku Erry Nuradi, secara simbolis memberikan dan memasangkan tenda becak kepada puluhan abang becak bermotor yang tergabung dalam betor Sumut Sejahtera di Jalan Sempurna Depan Stasiun Kereta Api Pasar Tujuh Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuang, Kabupaten Deliserdang.

Dihadapan abang becak, caleg dari partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 ini mengucapkan terimakasih atas kesediaan para abang becak bermotor, yang telah berkenan hadir meluangkan waktu untuk bertatap muka memperkenalkan dirinya.

“Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersilahturahmi,” kata Tengku Erry.

Caleg dapil Sumut 1 yang meliputi Kota Medan Deliserdang, Serdang Bedagai Dan Kota Tebing Tinggi mengatakan, pembagian tenda tersebut sebagai bentuk kepedulian dirinya dan Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 mendatang.

