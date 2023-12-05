Advertisement
HOME NEWS JABAR

14 Pengedar Narkoba di Bandung Ditangkap, 2 Kilogram Sabu Siap Edar Disita

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |01:30 WIB
14 Pengedar Narkoba di Bandung Ditangkap, 2 Kilogram Sabu Siap Edar Disita
Tersangka narkoba di Bandung (foto: MPI/Gin)
A
A
A

BANDUNG - Dalam kurun waktu tiga pekan, Polrestabes Bandung berhasil mengungkap 11 kasus narkoba dan satu obat keras terbatas. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap 14 tersangka yang rata-rata bertindak sebagai pengedar.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengatakan, 11 kasus narkoba tersebut terdiri atas sembilan narkotika jenis sabu dan dua ganja sintetis. Adapun para tersangka rata-rata menjalankan aksinya di wilayah Kota Bandung.

Empat belas tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial S (38), DAP (21), YT (30), AAS (31), DK (44), KI (28), OFM (23), HP (31), DRP (21), FSF (28), MRN (22), BN (23), AT (28), dan WF (28).

Dari para tersangka, polisi mengamankan barang bukti 2.648,21 gram atau sekitar 2 kilogram sabu. Selain dua kilogram sabu, kata Budi, pihaknya juga mengamankan 28,72 gram ganja sintetis dan 343 butir obat keras terbatas.

"Satu tersangka yakni WF memiliki 2,105 gram atau dua kilogram lebih narkotika sabu," kata Kombes Pol Budi Sartono, saat gelar ungkap kasus di Mapolrestabes Bandung, Senin (4/12/2023).

Budi mengatakan, pelaku WF tertangkap saat tim melakukan undercover terkait peredaran sabu di Kota Bandung. Dari penyelidikan, polisi mendapat informasi terkait adanya seseorang yang memiliki dan mengedarkan sabu di Kota Bandung.

Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung AKBP Fauzan Syahrir pun langsung melakukan pendalaman dan akhirnya menangkap pelaku di wilayah Kota Bandung.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Narkoba di Bandung sabu Narkoba
