Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Teruskan Perogram Pemeriksaan Kesehatan Gratis, HT: Kita Bergerak di Banyak Titik

Isty Maulidya , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |17:48 WIB
Teruskan Perogram Pemeriksaan Kesehatan Gratis, HT: Kita Bergerak di Banyak Titik
HT di acara pengobatan gratis. (Foto: Isty Maulidya)
A
A
A

TANGERANG – Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Perindo berencana akan melanjutkannya program pemeriksaan kesehatan gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Setidaknya ada 400 hingga 500 wilayah yang saat ini sudah dipetakan untuk lokasi pemeriksaan kesehatan gratis dan pasar murah.

"Jadi kita sudah putuskan untuk bergerak di banyak titik, ada 400 titik mungkin juga bisa masuk 500 titik, kemudian kalau kesehatan gratis ini bisa lebih banyak lagi, timnya juga sudah ada," kata HT.

 BACA JUGA:

Terbaru, HT menghadiri pemeriksaan kesehatan gratis di RT 04 RW 03, kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (5/12/2023). Lebih dari 100 warga memadati lokasi pemeriksaan kesehatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement