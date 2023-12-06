Teruskan Perogram Pemeriksaan Kesehatan Gratis, HT: Kita Bergerak di Banyak Titik

TANGERANG – Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Perindo berencana akan melanjutkannya program pemeriksaan kesehatan gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Setidaknya ada 400 hingga 500 wilayah yang saat ini sudah dipetakan untuk lokasi pemeriksaan kesehatan gratis dan pasar murah.

"Jadi kita sudah putuskan untuk bergerak di banyak titik, ada 400 titik mungkin juga bisa masuk 500 titik, kemudian kalau kesehatan gratis ini bisa lebih banyak lagi, timnya juga sudah ada," kata HT.

Terbaru, HT menghadiri pemeriksaan kesehatan gratis di RT 04 RW 03, kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Selasa (5/12/2023). Lebih dari 100 warga memadati lokasi pemeriksaan kesehatan tersebut.