HOME NEWS JATIM

Sebut Ada Bom di Pesawat Pelita Air, Satu Penumpang Diperiksa POM Lanudal

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |16:37 WIB
Sebut Ada Bom di Pesawat Pelita Air, Satu Penumpang Diperiksa POM Lanudal
Ada teror bom di pesawat Pelita Iar (Foto : Istimewa)
A
A
A

SIDOARJO - Petugas bergerak cepat dengan menangkap satu penumpang pesawat Pelita Air yang menyebut ada bom di dalam pesawat.

Selanjutnya, penumpang yang belum disebutkan identitasnya itu diperiksa POM Lanudal Juanda, Rabu (6/12/2023).

Hal tersebut ditegaskan General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda, Sisyani Jaffar.

"Yang bersangkutan saat ini telah diamankan dan dibawa oleh POM Lanudal Juanda," katanya.

Dia menambahkan, hasil pemeriksaan tidak ditemukan ancaman dimaksud.

"Atas kejadian tersebut, tidak terjadi gangguan operasional penerbangan dan masih berjalan dengan normal," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
