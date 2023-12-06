Truk Masuk Jurang karena Jalan Amblas, 1 Tewas

TAPANULI UTARA - Pria berinisial MPS (48), warga Desa Lobusiregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), tewas setelah mobil truk yang ditumpanginya masuk jurang.

Kapolres Taput AKBP Johanson Sianturi SIK melalui Kasat Lantas AKP Dahnial Saragih menerangkan, mobil truk Mitsubishi colt diesel bernomor Polisi BB 9864 FB yang dikemudikan oleh Josua Siahaan (23) warga Pea Sanggar, Desa Lobu Siregar II Siborongborong Taput, masuk jurang sedalam 10 meter.

AKP Dahnial Saragih menjelaskan, mobil truk tersebut masuk jurang saat melewati jalan pedesaan di Lumban Marugun, Desa Lobu Siregar I, Siborongborong Taput. Saat melintas di jalan pedesaan tersebit, badan jalan amblas hingga mobil truk masuk jurang.

"Kejadian tersebut terjadi Selasa 4 Desember 2023, sekira Pukul 11.00 Wib, persisnya di Jalan Pedesaan Lumban Marugun, Desa Lobu siregar I, Kecamatan Siborongborong Taput. Akibat peristiwa itu 1 orang penumpang truck meninggal dunia di tempat kejadian, yaitu pria berinisial MPS (48),"ujar Dahnial Saragih kepada MPI, Selasa (4/12/2023).

Hasil olah TKP dan keterangan saksi, sebut Dahnial Saragih, kronologis kecelakaan tersebut berawal saat mobil truck melintas dengan mengangkut batu padas, tiba-tiba jalan yang dilaluinya amblas hingga mobil truk terjatuh masuk jurang pada kedalaman 10 meter.

Saat itu di dalam mobil, kata Dahnial Saragih, hanya supir dan 1 orang penumpangnya. Saat mobil berguling-guling, penumpangnya yaitu, pria berinisial MPS (korban) tertimpa mobil hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah dari telinga, lebam pada punggung, lebam pada paha sebelah kanan dan meninggal dunia di TKP.