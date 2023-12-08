Hujan Deras dan Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa 3 Mobil di Bogor

BOGOR - Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon di depan Masjid Agung At-Tohiriyah, Kelurahan Empang, Kota Bogor, Jawa Barat, tumbang. Pohon tersebut menimpa tiga mobil di bawahnya.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Hidayatulloh mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis (7/12/2023) sekira pukul 17.30 WIB. Pohon jenis bungur di depan masjid tumbang tertiup angin kencang.

BACA JUGA: Hujan Angin Sebabkan Pohon Tumbang dan Timpa Gerobak Pedagang Soto di Sunter

"Di Empang ada pohon tumbang mengenai 3 mobil," kata Hidayatulloh, Kamis (7/12/2023).

Tim BPBD Kota Bogor dan lainnya yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas menuju lokasi. Tim memotong batang pohon yang menimpa kendaraan hingga ringsek tersebut.

"Sedang istigosah di Masjid Empang. Semuanya sedang terpakir, ada juga yang menjenguk saudara di rumah sakit. Upaya yang kita lakukan evakuasi, Alhamdulillah tidak ada korban jiwa," ungkapnya.