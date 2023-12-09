Gagal Nyalip, Motor Terbakar di Kolong Truk

SERANG - Satu unit motor dengan pelat nomor A 4295 VV, hangus terbakar di kolong truk di Jalan Raya Serang-Jakarta, tepatnya di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.

Pengendara motor selamat dari insiden itu meski kendaraan sempat terseret truk bermuatan pasir sejauh 100 meter, sementara motornya hangus dilalap sijago merah.

Kecelakaan bermula saat korban melaju ke arah Tangerang, di lokasi kejadian, korban hendak menyalip truk di depannya. Namun saat menyalip, setang motor korban menyentuh roda belakang truk dan terjatuh hingga motor masuk ke kolong truk.

Beruntung, korban selamat karena loncat dari kendaraan.

Motor terseret sekitar 100 meter serta menimbulkan percikan api lalu kendaraan hangus terbakar.

Beberapa menit kemudian, polisi dari Satlantas Polres Serang, mendatangi lokasi kejadian guna mengevakuasi kendaraan yang hangus terbakar.