Sesepuh Warga Jakbar Antusias Ada Pelatihan UMKM dari Caleg Perindo: Sangat Bermanfaat!

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD DKI Provinsi DKI Jakarta Dina Masyusin melakukan sapa warga di kawasan Jalan Klingkit Timur, Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Kegiatan itu disambut baik warga setempat.

Salah satunya ialah Mulyadi, warga yang dianggap sesepuh di kawasan tersebut. Ia mengaku difasilitasinya warga mendapatkan pelatihan UMKM sangat bermanfaat.

“Warga memang meminta untuk digelar pelatihan UKM khususnya perhatian dan tadi Dina memang berjanji akan dijadwalkan pelatihan setiap hari Jumat,” ungkap Mulyadi, Sabtu (9/12/2023).

Mulyadi juga berharap agar Caleg Perindo bernomor urut 1 di Dapil 9 DKI Jakarta itu juga mampu terus mendengarkan aspirasi masyarakat. Apalagi, banyak harapan masyarakat yang masih tertunda dari Caleg sebelumnya.

“Jika H Dina Masyusin, SH menjadi anggota DPRD DKI Jakarta semoga dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertunda dan belum terwujud masa sebelumnya,” tambahnya.