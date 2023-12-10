Antusiasi Senam Sehat Bareng Caleg Perindo Dina Masyusin, Warga: Kegiatan seperti Ini Bagus

JAKARTA - Puluhan warga Jalan Suka Menanti, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat tampak antusias mengikuti senam sehat bersama Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Minggu (10/12/2023).

Adapun kegiatan ini diinisiasi oleh Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Barat sekaligus Caleg DPRD Provinsi Dapil 9 Dina Masyusin, yang juga diawasi oleh Panwaslu Kelurahan Rawa Buaya, Mawardi.

Salah seorang warga Eni, mengaku senang dengan adanya kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini harus diselenggarakan rutin.

"Tanggapannya sih bagus ya, mengadakan senam ini saya kira bagus. Ke depannya mau ngadain lagi nanti," kata Eni kepada wartawan, Minggu.

Ia mendoakan agar Dina Masyusin dapat terpilih sebagai anggota dewan. Ia juga berpesan agar tetap merakyat dan lebih peduli lagi dengan rakyatnya, terutama terhadap rakyat miskin. "Harapan saya ke depannya lebih bagus lagi lebih merakyat lagi ke semua rakyat," terangnya.

Sementara itu, Dimin selaku Ketua RT07/RW11, Kelurahan Rawabuaya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Caleg Partai Perindo mengajak masyarakat untuk hidup sehat.