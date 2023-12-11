Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tabrak Truk Tronton di Jalan Raya Jonggol, Pengendara Motor Tanpa Nopol Tewas di Tempat

Ricky Susan , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |01:03 WIB
Tabrak Truk Tronton di Jalan Raya Jonggol, Pengendara Motor Tanpa Nopol Tewas di Tempat
A
A
A

CIANJUR - Seorang pengendara sepeda motor Honda Beat tewas di tempat setelah menabrak badan belakang truk di Jalan Alternatif Jonggol Kampung Pasir Oray RT 01/06 Desa Mekargalih, Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, Minggu, (10/12/2023).

Informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi saat truk tronton nopol B 9281 FYU yang tengah terparkir di pinggir jalan karena mengalami mogok di Jalan Alternatif Jonggol.

Tiba-tiba, sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa terpasang plat nomor yang melaju dari arah Cikalongkulon menuju Jonggol dengan kecepatan tinggi langsung menabrak badan belakang truk.

Akibatnya, pengendara sepeda motor yang dikendarai Suryana (31) warga Kampung Pasir Oray RT 01/06 Desa Mekargalih, Kecamatan Cikalongkulon, tewas di tempat.

"Truk saya mogok, jadi saya di ke pinggirkan. Motor dari arah Cikalong kencang, tidak tahu kenapa langsung menbarak belakang truk," ujar Surya (35) sopir truk tronton warga Kampung Gunung Kidul I RT 01/08 Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Halaman:
1 2
      
