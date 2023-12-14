Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Konsolidasi Perindo di Nias Selatan Bahas Penguatan Saksi di TPS

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |14:26 WIB
Konsolidasi Perindo di Nias Selatan Bahas Penguatan Saksi di TPS
A
A
A

NIAS - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Utara Partai Perindo menggelar konsolidasi bersama DPD Perindo di Kepulauan Nias dan para calon legislatif untuk pemenangan pemilu 2024. Perekrutan saksi disetiap TPS merupakan salah satu agenda penting yang dibahas.

Rapat konsolidasi DPW Perindo Sumut bersama DPD Perindo Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, tersebut dilaksanakan di Jalan Pluit Binaka km 6 Desa Fodo, Kota Gunungsitoli, Sumut, Rab ( 13/12).

Wakil Ketua Bidang Perkaderan DPW Perindo Sumatera Utara, Budianta Tarigan, menuturkan bahwa rapat yang di Kepulauan Nias untuk membahas sejumlah langkah penting dalam memenangkan pemilu mendatang dengan harapan semua pihak dapat bergerak sehingga target ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yakni 4 persen dapat tercapai.

“Rapat konsolidasi terkait langkah langkah pemenangan pemilu 2024. Salah satu agenda pembahasan tentang perekrutan saksi, para saksi ini akan memiliki tugas penting yakni menjaga proses pemilu dan pilpres 2024 berjalan dengan baik di setiap tempat pemungutan suara” tutur Budianta Tarigan di Gunungsitoli, Rabu (13/12/2023).

Selain memaksimalkan perekrutan para saksi di setiap tempat pemungutan suara DPW Perindo juga berharap agar mengoptimalkan kerja-kerja bakal calon legislatif dengan memaksimalkan kerja dengan sistem tandem antara Caleg DPRD Kabupaten Kota, Provinsi serta DPR RI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement