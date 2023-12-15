Advertisement
HOME NEWS NEWS

Terima Santunan Kecelakaan, Kader Perindo: Kami Bangga Janji Dibuktikan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |00:51 WIB
Terima Santunan Kecelakaan, Kader Perindo: Kami Bangga Janji Dibuktikan
Perindo beri santunan korban kecelakaan (Foto: Wahyudi Aulia Siregar)
MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyerahkan santunan kepada sejumlah kader mereka yang mengalami kecelakaan.

Penyerahan dilakukan di Kantor Sekretariat Pemenangan Caleg DPRD Kota Medan Partai Perindo, di Jalan Prof. H.M Yamin, Kota Medan, Kamis (14/12/2023) petang.

Hadir dalam penyerahan itu, Caleg DPR-RI Partai Perindo yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Perindo Sumut, Tengku Erry Nuradi. Kemudian Caleg DPRD-Sumut Partai Perindo yang juga Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan dan Caleg DPRD-Medan Perindo yang juga Wakil Ketua DPW Perindo Sumut, Tengku M. Ryan Novandi.

Rudi Zulham Hasibuan mengatakan, santunan kecelakaan yang diberikan ini merupakan fasilitas yang diberikan Partai Perindo kepada kader di seluruh Indonesia. Santunan kecelakaan ini bisa diklaim oleh setia kader yang telah memiliki kartu tanda anggota (KTA) berasuransi yang telah diluncurkan secara nasional oleh Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Ini bukti kepedulian kita kepada seluruh anggota dan kader yang ikut berjuang membesarkan Partai. Kita ingin mereka dilindungi, agar mereka juga bisa fokus bekerja untuk membesarkan partai. Termasuk memenangkan Partai di ajang pemilu mendatang," pungkas Rudi.

Rudi mengaku, saat ini ada puluhan ribu kader Perindo di Sumatera Utara yang telah mengantongi kartu anggota berasuransi. Di mana, setiap anggota yang mengalami kecelakaan dan mengalami luka-luka akan mendapatkan santunan senilai Rp300 ribu. Sementara jika meninggal dunia, akan mendapatkan santunan senilai Rp3 juta.

"Di dapil saya saja (Sumut-I/Medan-A) DPRD Sumut, kini sudah ada 7 ribu orang yang mengantongi KTA Berasuransi ini. Ini akan terus kita galakkan, agar seluruh anggota dan kader kita terlindungi," pungkasnya.

