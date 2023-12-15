Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Alasan Spanyol Tidak Mendukung Israel dan Zionis

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |06:19 WIB
3 Alasan Spanyol Tidak Mendukung Israel dan Zionis
Ilustrasi alasan Spanyol tidak mendukung Israel dan Zionis (Foto: Reuters)
JAKARTA - Setidaknya ada 3 alasan negara Spanyol tidak mendukung Israel dan Zionis. Spanyol menjadi salah satu negara yang tidak memberikan dukungan kepada ISrael saat membantai warga Palestina.

Berikut 3 alasan negara Spanyol tidak mendukung Israel dan Zionis dilansir dari berbagai sumber:

1.Punya Hubungan Dekat Dengan Arab

Spanyol secara historis dekat dengan dunia Arab. Oleh karena itu, negara ini secara aktif berusaha untuk mendorong garis yang lebih menguntungkan aspirasi Palestina di Uni Eropa.

2. Memiliki Sejarah Penindasan yang Sama

Alasan kedua Spanyol tidak mendukung Israel dan Pelstina karena dianggap memiliki sejarah penindasan yang sama, terutama sejalan dengan dukungan historis Spanyol terhadap hak-hak Palestina. Tentu saja hal ini menyebabkan konflik berkepanjangan karena selau mengalami penderitaan di bawah kediktatoran.

Halaman:
1 2
      
